きのう（２０２６年６月５日）道内では、住宅が燃える火事が相次ぎました。函館市では2人が死亡し本別町でも住人1人が死亡しました。火事があったのは、函館市美原4丁目の2階建ての住宅です。きのう（５日）午後6時30分ごろ、通行人から「建物から炎が噴き出ている」と消防に通報がありました。火はおよそ、3時間後に消し止められましたが、住宅の1階から年齢性別不明の1人の遺体が見つかったほか、女性が意識不明で病院に搬送され