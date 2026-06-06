仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトはこのほど、中国が経済発展を上回る速さで高齢化が進む「未富先老」に直面し、年金制度の深刻な格差や財政赤字の懸念があると報じた。記事は、中国の現在の定年退職人口は約3億人で、35年には米国の全人口を超える4億人を突破する見通しであること、ローディアム・グループが中国は今後15年以内に人口が約6000万人減少すると予測していることを紹介。中