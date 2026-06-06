パソコン本体およびスマートフォンなどの周辺機器を扱うアスク（東京都千代田区）は、スクウェア・エニックスのゲーム「NieR」シリーズ15周年記念モデルのゲーミングチェア「NieR 15th Anniv. Gaming Chair」の予約受付を、2026年6月14日まで各種インターネット通販で行う。発送は9月上旬から順次の予定。「カイネ」イメージの装飾、デザインを採用した特別仕様身体にフィットする3次元曲線で作られたオリジナルフレームを採用した