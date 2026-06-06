“台風のたまご”として注目されていた熱帯低気圧は、これまでのところ台風にまでは発達していません。ただ、気象庁は沖縄本島地方と先島諸島、九州南部、四国地方に対し、雨雲の発達の程度によっては警報級の大雨となる恐れがあるとして、警戒を呼び掛けています。 ＜画像を見る＞明日（7日）午後までの雨風シミュレーション 各地の概況や予想雨量、雨・風シミュレーションなどを掲載しています。 ▼沖縄本島地方