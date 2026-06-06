2025年度、熊本県に寄せられた配偶者などからの暴力、DVの相談件数が前年から約200件増えたことが分かりました。5月29日、困難を抱える女性を支援するために開かれた県の会議です。 県女性相談センターによりますと2025年度に寄せられたDVの相談件数は708件で前の年度から約200件増えました。県は10代から20代の若年層への支援を強化するため今年度の予算に800万円を計上し、民間の支援機関が行うSNSでの相談の受け付け