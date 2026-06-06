元NMB48の上西怜によるデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 上西怜「瑞々しく妖艶に」』が発売され、誌面カットの一部が公開された。【写真】多彩なコスプレに挑戦した元NMB48上西怜上西は2001年生まれ、滋賀県出身。2016年にNMB48の5期生として加入し、グループ在籍中からグラビア界でも高い人気を獲得した。数々の雑誌で表紙を飾るなど活躍を続け、2025年4月にグループを卒業。現在はファッション誌『S Cawaii!』のレギュラ