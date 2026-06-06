MBSの新しい報道ヘリコプターが、あす7日放送の『MBSマンスリーリポート』（前5：45※関西ローカル）で披露される。【写真複数】新しいMBS報道ヘリの能力15キロ離れた場所からブレずに捉える大阪城同局は、報道ヘリを14年ぶりにリニューアルし、最新鋭ヘリ「BK117D3」を6月1日から運用開始した。番組では「最新鋭の次世代型報道ヘリコプター始動〜14年ぶり刷新の舞台裏を報道カメラマンがご案内！」と題し、同機が災害報道