◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2026年6月5日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が5日（日本時間6日）、本拠でのエンゼルス戦に先発。2回にレギュラーシーズンでは最速の球速を記録した。2回2死、6番・ペラザに対して投じた4球目の直球は100.6マイル（約161.9キロ）を計測。この球でペラザを一ゴロに打ち取った。味方の攻守などにも助けられ、3回まで無安打投球と安定感も示した。威力ある直球