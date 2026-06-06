なにわ男子の高橋恭平（26）が6日、都内で公開中の主演映画「山口くんはワルくない」（守屋健太郎監督）の舞台あいさつに出席した。高橋はコワモテだけど実はピュアで優しい高校生、山口飛鳥を演じる高橋は「ドロップキックのシーンの高さに注目してください」最近ガチになっていることを聞かれると「髪の毛、メッシュにしました。眠っちゃって、2回くらいブリーチされてチリチリになりました」。山口君に憧れるピュアなヒロインの