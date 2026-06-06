阪神・藤川球児監督（４５）が６日の楽天戦（甲子園）を前に報道陣の取材に応対。２０２３年ドラ１ルーキーとケガから復帰した左腕について言及した。前日５日にファームで先発デビューを果たした下村海翔投手（２４）は３回２９球を投じ、無安打無失点、３奪三振。最速は１５３キロを計測した。指揮官は「ボールも良かったですしね。終わった後もブルペンでプラス６０球弱ですかね、投げて普段通りまできました。きょうの報告