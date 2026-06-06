タレントの網浜直子（５７）が６日に自身のインスタグラムを更新し、夫でタレントの松山三四朗（５５）と離婚したことを発表した。網浜は「日頃より応援してくださっているファンの皆様お世話になっております関係者の皆様いつもありがとうございます」と挨拶し、「私事で大変恐縮ではございますが、この度離婚いたしました事をご報告させていただきます」と離婚したことを発表した。続けて「円満離婚ですので、どうぞご