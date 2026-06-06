今回紹介するのは、Threadsに投稿された、朝ごはんを待つ猫ちゃん。ごはんが出るのは朝8時の予定。それなのに、5時の時点で、すでにある場所で待機していたようです。早すぎるスタンバイに、投稿主さんも思わず笑ってしまったのだとか…。 投稿はThreadsにて、9.5万回以上表示。5,000件を超えるいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。 【動画：『8時にごはんが出る』自動給餌器→5時に見てみたら、