飼い主さんの帰宅を窓越しにお出迎えしてくれた猫さん。「かわいい～」と思いきや、まさかすぎるアグレッシブな状況に「お気持ちお察し致します（笑）」「やり切った感w」などの声が寄せられ、記事執筆時点で28万回以上も閲覧されています！ 【写真：窓越しに『お出迎えしてくれた猫』→よく見たら……まさかの『貫通している光景』】 猫さんが窓からお出迎え Threadsアカウント「@cima3388」さまは、投稿者さまの日