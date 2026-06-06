髪を短くしたい気持ちはあるものの、「似合わなかったらどうしよう」と不安に感じることも。そんな大人世代に注目してほしいのが、上品さと扱いやすさを兼ね備えたショートボブ。すっきりした首元と丸みのあるシルエットで、女性らしく見せることができるはず。今回は、大人に似合うショートボブをご紹介します。 ラフな動きが魅力の明るめスタイル ふんわりとした丸みのあるシルエットが目を引くショӦ