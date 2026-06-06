猫を『臆病な性格』にさせる要因4つ 日々の環境や過去の経験は、猫の警戒心の強さに影響すると考えられています。臆病さが強まる背景には、さまざまな要因が隠れていることがあります。 1.大きな音や刺激の多い環境 猫は聴覚が非常に優れているため、突発的な大音量や激しい刺激に敏感です。掃除機の音や怒鳴り声、頻繁な来客などにさらされ続けると、常に心が休まらず警戒心が強まってしまいます。特に安心して