子どもの成長は、案外ふとした瞬間に気づかされるものです。友人との何気ないやり取りや、親の知らない場所で見せる優しさに、思わず胸が熱くなることがあります。今回は、私の友人A子から聞いた、運動会のあとに知った「息子の意外な一面」に心が温かくなった出来事をご紹介します。 毎年1位を目指す運動会の徒競走 私の息子は小学4年生です。運動が得意で、運動会の徒競走では毎年1位。今年の運動会でも、学年の中でも特に