ホットペッパーグルメ外食総研が4月の外食市場規模を発表。雨の多い天候と飲酒業態が不調だったことから、外食市場規模が2カ月ぶりに前年同月を下回った。【前月は】3月の外食市場規模は3カ月ぶりに前年上回る、軽食業態が好調■外食市場は2カ月ぶりに前年同月比マイナス2日、ホットペッパーグルメ外食総研が4月の外食市場調査を発表した。首都圏、関西圏、東海圏の外食市場規模は前年同月比0.3%減となり、2カ月ぶりに前年同月