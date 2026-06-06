公式SNSで「私たちの公式ホームユニフォーム」と公開ドイツ1部フランクフルトは現地時間6月5日、2026-27シーズンの新ホームユニフォームを発表した。モデルには日本代表MF堂安律も採用されている。クラブは公式SNSを通じて「私たちの公式ホームユニフォーム 2026/27」とのメッセージとともに、男女の選手たちが新ユニフォームを着用したビジュアルを公開した。堂安もモデルとして登場し、ユニフォームはクラブを象徴する赤と黒