パラグアイ代表MFエンシソが負傷パラグアイ代表は、ワールドカップ開幕を1週間後に控えるなかで激震が走った。現地時間6月5日にニカラグアと親善試合で対戦したが、チームの主軸であるMFフリオ・エンシソが負傷によって担架で運ばれ、涙を流しながらピッチを後にした。状況について、「W杯出場はもはや絶望的となった」とスペイン紙「AS」が報じた。試合開始23分、エンシソは右太ももに激しい痛みを訴えてピッチに倒れ込んだ。