ノルウェーは練習時間を短くする事態に北中米ワールドカップ（W杯）でダークホースとして注目を集めるノルウェー代表だが、大会を前に開催地アメリカの暑さに苦しめられているようだ。猛暑によって事前キャンプでのトレーニングを中断せざるを得ない事態だと報じられている。ノルウェーは今大会、1998年のフランスW杯以来28年ぶり4度目の出場を果たす。エースFWアーリング・ブラウト・ハーランドやMFマルティン・ウーデゴール