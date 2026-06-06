塩尻市では、毎年恒例の木曽漆器祭・奈良井宿場祭が、6日から2日間の日程で始まりました。祭りは、木曽漆器工業協同組合や奈良井宿観光協会などでつくる実行委員会が開いたもので、今年で57回目となります。約100店の漆器店が軒を連ねる木曽平沢地区では、職人が丹精込めて作った漆器の展示・即売会が行われています。若者向けの創作漆器が並んでいるほか、普段よりも格安で販売している店もあり、訪れた人は手に取り品定めをして