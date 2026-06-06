静岡市は5日、市内の仲卸業者が中国産の白ネギを国産と偽り小売業者に販売したとして行政指導を行いました。食品表示法に基づく行政指導を受けたのは、静岡市葵区にある野菜・果物の仲卸業者「静岡促成」です。市によりますと、この会社は2025年11月から12月までの2か月間、白ネギの原産地が中国だったにも関わらず長野県産や青森県産などとうその表示をし、少なくともおよそ6.8トンを販売したということです。市が行った立ち入り