歌舞伎俳優の中村獅童と中村夏幹の親子が出演している東京・歌舞伎座「六月大歌舞伎」（２５日千秋楽）「子連れ狼」と、公開中の映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（ジョン・ファヴロー監督）による夢のコラボが実現した。「子連れ狼」は柳生一族に妻を殺され、公儀介錯人の職も奪われた拝一刀が息子の大五郎を連れて、復讐（ふくしゅう）の旅に出る物語。一方の「スター・ウォーズ―」は伝説の賞