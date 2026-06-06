５日、トンルン氏（左）と握手を交わす趙楽際氏。（北京＝新華社記者／劉衛兵）【新華社北京6月6日】中国の趙楽際（ちょう・らくさい）共産党中央政治局常務委員・全国人民代表大会（全人代）常務委員会委員長は5日、ラオスのトンルン人民革命党中央委員会書記長・国家主席と北京で会談した。５日、トンルン氏と会談する趙楽際氏。（北京＝新華社記者／劉衛兵）