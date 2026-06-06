◆競泳▽日本選手権第３日（６日、東京アクアティクスセンター）男子２００メートル平泳ぎ予選が行われ、１７歳の大橋信（しん、枚方ＳＳ）が２分１０秒６９の２位で午後の決勝に進出した。この日の予選では１分２秒９６で折り返すなど、落ち着きながらもテンポの良い泳ぎを披露。「ちょっと遅いけど、昨日からの疲労感だったらうまくやれている」と今大会３種目目のレースにしては上々だと振り返った。３月の日本選手権決