歌手・俳優のJAEJOONG（ジェジュン）がプロデュースするiNKODE Entertainment所属の次世代5人組ボーイズグループ・KEYVITUP（キビラップ）が、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催されたK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（5月8〜10日）に出演するために初来日した。オリコンニュースでは、インタビューを実施し、メンバーの素顔やグループとしての夢を聞いた。【場面ショット】ジェジュン、ドキッとするおんぶショ