9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉が、7日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン◆Snow Man深澤参戦！新企画クレーンゲームトーナメント』（後7：00）に出演する。【番組カット】ほほ笑ましい！にっこにこの千鳥同番組は、千鳥（大悟、ノブ）がMCを務める予想対決バラエティー。今回は新企画「タイマンクレーンゲームトーナメント」に芸能界屈指のクレーンゲーマー8人が挑む。同じ景品が入ったクレーン機を交互