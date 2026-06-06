お笑いコンビ「レイザーラモン」のHG（50）の妻で実業家の住谷杏奈（43）が5日、Instagramを更新。乳がん検診の再々検査で“黒い影”が見つかったことを明かした。【映像】住谷杏奈、乳がん検診で組織診した様子2006年8月にHGと結婚し、17歳の長男と15歳の長女、2人の子を育てている住谷。これまでInstagramで、「パパに似てイケメンだし、好青年ですね」「ステキな家族」とコメントが寄せられた長男の顔出しショットや、HGの