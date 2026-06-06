人気アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第19話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】顔面崩壊のプリキュアたち！公開された『たんプリ』場面カット7日放送の第19話「迷宮トレインにご招待！？」は、クラスメイトたちといっしょに列車で修学旅行に出かけるあんなとみくる。実行委員長のゆみは、宿泊先の食事や温泉