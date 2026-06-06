俳優の内山理名（44）が5日、Instagramのストーリーズを更新。手料理を持ち寄り、同級生ママとピクニックした様子を公開した。【映像】子どもにキスする内山理名＆ベビーカーで散歩する冨永愛2021年11月に俳優の吉田栄作（57）と結婚し、2025年9月10日に第1子の出産を報告した内山。Instagramではこれまで、我が子を抱っこし、キスをしている写真や、お散歩した様子、吉田に作った愛妻弁当など、家族との生活について発信し