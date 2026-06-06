自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）、元女優・里紗さん夫妻が6日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。夫婦のなれ初めを明かした。38年前、報道記者だった伸晃氏と、女優だった里紗さんが出会ったきっかけは伸晃氏の弟で俳優の石原良純だったという。里紗さんは良純の友人で、良純と他の友人も交えて3人で食事をする際、良純が夜勤明けだった伸晃氏を呼ぼうと提案した。伸