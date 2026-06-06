アメリカ・コロラド州で、激しい雷雨と巨大なひょうがカメラに捉えられた。街は冠水し、流氷の海のように変貌した。道路では車が立ち往生し、警察官が運転手を救出する場面もみられた。助けた運転手にけがはなかったという。雷雨と巨大ひょうで街が一変アメリカ中西部のコロラド州で撮影されたのは、激しい音を立てて打ち付ける、無数のひょうだ。まるで冬のような光景が広がっている。激しい雷雨が街を襲い、ゴルフボール並みの大