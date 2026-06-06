【NASCAR】第14戦 Cracker Barrel 400（日本時間6月1日／ナッシュビル・スーパースピードウェイ）【映像】予選1位から最後尾転落！大失態の決定的瞬間全米で高い人気を誇るストックカーレース、NASCARで、予選1位を獲得し、最前列の絶好の位置からスタートするはずだったデニー・ハムリン（ジョー・ギブス・レーシング）が、まさかの大失態。フライングを犯して最後尾へと転落する波乱の幕開けとなった。レースが始まりを告げ