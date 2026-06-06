ロシアのプーチン大統領はウクライナのゼレンスキー大統領が公開書簡で求めた首脳会談について、「会う理由はない」と拒否しました。ゼレンスキー大統領は4日、プーチン大統領に公開書簡を送り、戦争終結に向けた首脳会談を求めていました。これに対しプーチン氏は5日、ゼレンスキー氏と「会う理由が見当たらない」と会談を拒否しました。ロシアプーチン大統領「会談しても意味がない。ウクライナの目的は我々の進軍を止めること