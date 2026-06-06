動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（5月25日〜5月31日）を発表。日本における映画ランキングは、『爆弾』が9週連続1位を獲得した。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル2位には、5月30日より各配信サービスにて、見放題配信がスタートした『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』（2025年）が初登場。人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下