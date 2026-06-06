五穀豊穣などを願う小矢部市の「津沢夜高あんどん祭」が昨夜から始まり、色鮮やかなあんどんが街を巡りました。「ヨイヤサーヨイヤサーヨイヤサーヨイヤサー」昨夜は、高さ6メートルを超える大あんどんなど、20基が威勢の良いかけ声とともに津沢の街を巡りました。300年近く続く伝統的な祭りですが、近年の物価高やことしは中東情勢の影響を受け、LEDや、針金といった材料費が高騰。今年は会費を2倍