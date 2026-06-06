サクラトゥジュールは5番。過去10年で1勝、2着3回の吉兆馬番に入った。4日の最終追いでは佐々木が手綱を握り、Wコースで軽めの調整。堀師は「もう少しコントロールできていれば良かったが、難しい馬なので仕方ない」とジャッジした上で「カイ食い、健康状態は良好」と仕上がりに自信。重賞初Vの思い出の舞台で逆襲を期す。