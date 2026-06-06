アメリカのトランプ大統領は、現在、イランが保有するミサイルは、軍事作戦の開始前と比べて20%から21%だという認識を示しました。トランプ大統領は5日、NBCテレビのインタビューでイランが保有しているミサイルやドローンの数を正確に把握していると主張し、その割合は「20%から21%」だという認識を示しました。また、軍事作戦が始まってから「3か月しかたっていない」と強調するとともに、「こうしたことを成し遂げるには数年は