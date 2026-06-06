日向坂46藤嶌果歩（19）のファースト写真集（8月4日発売、集英社）の先行カットが6日、公開された。今回公開されたのは、マリンルックと付けひげでマイアミの海を大航海している“船長”カットとなった。藤嶌は「マリン感がすごくかわいいのと、船との相性が良くてお気に入りの衣装です！なんとひげも付けちゃったり！船長さんっぽい一枚になっています」とコメントを寄せた。26年5月発売の最新シングル「Kind of love」で初の単独