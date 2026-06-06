約2年ぶりにドイツ代表に復帰したマヌエル・ノイアーだが、彼の雄姿がワールドカップで見られるかどうかは定かではないようだ。ドイツ代表は、日本時間7日未明にアメリカ代表とのテストマッチを控えている。これがワールドカップ開幕前に行われる最後の試合となるのだが、ノイアーは5日に行われたチーム練習には参加せず、別メニューでコンディション調整に専念。代表チームに合流以降、実戦からは遠ざかっている。もっとも、指揮