広島に夏の訪れを告げる「とうかさん大祭」がきのうから始まり多くの人で賑わっています。「とうかさん大祭」は、広島三大祭りのひとつで、「ゆかたの着始め」の祭りとしても親しまれています。会場となる圓隆寺の境内には、浴衣姿の人たちが参拝に訪れていました。■記者Qそれぞれ違う浴衣を着ている■会場に来た人「かわいいですよね。夏が始まる感じがしますよね。浴衣初めて着ますので」■会場に来た人「6月にやっているので、