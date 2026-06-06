橋上監督代行の采配も注目を集めている（C）産経新聞社巨人が強い。6月5日のロッテ戦（東京ドーム）に8−2と勝利。若手の思い切りの良さも勝利に結びついた。先発の井上温大は直球、得意のカットボールなどの変化球もキレ、6回以降は毎回走者を出しながらも粘りの投球で8回まで無失点投球。9回二死からネフタリ・ソトに無念の2ランを許したが9回7安打7奪三振2失点の力投で自身初の完投勝利を飾った。【動画】この躍動した姿を