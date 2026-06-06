金沢百万石まつりは6日午後2時から、メインの百万石行列が行われます。金沢市内では金城霊沢からくみ上げられた水を使った、記念の茶会「百万石茶会」が7日までの予定で始まりました。「百万石茶会」は兼六園とその周辺あわせて6か所で、6日午前8時半から始まり、裏千家・表千家・煎茶道松月流・宗和流の4つの流派によるお点前が披露されています。金沢市西町の旧園邸・松向庵では、裏千家の大島宗翠社中による茶席が設けられまし