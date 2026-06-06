お笑いコンビ「ハリセンボン」近藤春菜が大ファンであるＰｅｒｆｕｍｅの映画を鑑賞したことを明かした。６日までにインスタグラムで「遅ればせながらドキュメンタリー映画『Ｐｅｒｆｕｍｅ“コールドスリープ”−２５ｙｅａｒｓＤｏｃｕｍｅｎｔ−』観（み）に行けました」と報告。「２５年間、まっすぐに、何がなんでもＰｅｒｆｕｍｅでいてくれて、命を燃やし続けた３人に敬意を。ＴＥＡＭＰｅｒｆｕｍｅに最大限の拍