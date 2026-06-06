１月２２日に肺炎のため亡くなった将棋棋士・加藤一二三さん（享年８６）の遺族が６日、「一般社団法人加藤一二三レガシー」の設立を発表した。長男の加藤順一さんが代表理事、長女の西口由紀さんが理事を務める。報告全文一般社団法人加藤一二三レガシーは、棋士・加藤一二三が生涯を通じて追求した精神と文化的遺産を後世に伝えることを目的として遺族により設立されました。生前、加藤一二三は『将棋は芸術である』と