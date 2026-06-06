第76回安田記念（7日・東京11R1600メートル芝17頭、G1）前日発売のオッズ（午前11時現在）が6日発表され、単勝はガイアフォースが3.5倍で1番人気となった。トロヴァトーレが3.6倍、レーベンスティールが7.7倍で続く。枠連は（7）―（8）が3.2倍、馬連は（14）―（17）が6.2倍、馬単は（17）―（14）が12.2倍。3連複は（6）―（14）―（17）が14.5倍、3連単は（14）―（17）―（6）が53.4倍で人気を集めている。