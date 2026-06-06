北海道函館市で5日、住宅が燃える火事がありました。この火事で性別不明の遺体が見つかったほか、女性が意識不明の状態で病院に搬送され、その後死亡しました。火事があったのは、北海道函館市美原4丁目の2階建ての住宅です。5日午後6時30分ごろ、通行人から「建物から炎が噴き出ている」と消防に通報がありました。火はおよそ、1時間半後にほぼ消し止められましたが、 住宅の1階から年齢・性別不明の1人の遺体が見つかったほか、