◆競泳▽日本選手権第３日（６日、東京アクアティクスセンター）午前に予選が行われ、女子の池江璃花子（横浜ゴム）は１００メートル自由形と５０メートルバタフライの２種目に出場した。自由形は「あまり上げようとしなかった」と抑えめに泳ぎ、５６秒３９で１０位。日本選手権では自身初となるＢ決勝（予選9〜16位の選手で行う）に回ることとなった。本命の５０メートルバタフライは２６秒１１をマークし、２位で決勝に