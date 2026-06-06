【ニューヨーク＝木瀬武】５日のニューヨーク外国為替市場では、円安・ドル高が進み、円相場は１ドル＝１６０円３０銭台まで下落した。日本政府・日本銀行が円買い・ドル売りの為替介入に踏み切った４月３０日以来、約１か月ぶりの円安・ドル高水準となる。市場ではさらなる介入への警戒感が強まっている。米労働省が５日発表した５月の雇用統計で、景気の動向を反映する非農業部門の就業者数が市場予想を大幅に上回った。雇用