栃木県で69歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、事件を主導し、海外に逃亡したとみられる男が国際手配されました。益田和彦容疑者（48）は先月14日、実行役の少年4人や指示役とみられる、竹前海斗容疑者（28）、妻の美結容疑者（25）らと共謀し、栃木県上三川町の住宅に押し入り、住人の富山英子さん（69）を殺害した強盗殺人の疑いがもたれています。益田容疑者は事件3日後に成田空港から中国・福建省に出国し、その後、東南アジ